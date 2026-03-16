La novantottesima cerimonia degli Oscar si è svolta questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles, con un’edizione che ha puntato sulla sobrietà e sul ritmo. Durante la serata sono stati annunciati i vincitori in varie categorie, con molti premi assegnati a film e professionisti del settore. La cerimonia si è conclusa senza particolari incidenti, confermando l’abitudine di mantenere la celebrazione snella e diretta.

La novantottesima edizione degli Academy Awards, è staca condotta per il secondo anno consecutivo da Conan O’Brien. Oltre al miglior film anche la miglior regia pe Paul Thomas Andersen. Miglior attore protagonista è Michael B. Jordan mentre miglior attrice è Jessie Buckley in Hamnet. Oscar all’insegna del ritmo e della sobrietà. Si è tenuta stanotte la novantottesima edizione degli Academy Awards, come di consueto dal Dolby Theatre Los Angeles. Per il secondo anno consecutivo, ha condotto Conan O’Brien, che ha cercato di partire dando dinamismo alla (apparentemente meno lunga del solito) cerimonia iniziando con qualche battuta chirurgica,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Una battaglia dopo l’altra" fa incetta di premi Oscar in un'edizione che è sembrata meno lunga

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