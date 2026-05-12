La colonna sonora de Il Gladiatore porta gli studenti del Novelli-Natalucci a fare incetta di premi
Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Ancona hanno preso parte alla finale del quindicesimo concorso musicale europeo “Città di Sirolo” 2026, che si è svolta l’8 maggio nel Teatro “Cortesi”. La partecipazione ha visto coinvolti i giovani del corso di musica e del coro d’istituto, che hanno portato sul palco brani scelti dalla colonna sonora de “Il Gladiatore”. Durante l’evento, gli studenti hanno conquistato diversi premi.
ANCONA – Gli alunni dell’Indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Leopardi-Pascoli e del Coro d’Istituto Novelli-Natalucci hanno partecipato alla Finale del quindicesimo concorso musicale europeo “Città di Sirolo” 2026, svoltasi l’8 maggio nello splendido Teatro “Cortesi” di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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