Questa mattina il Benevento ha svolto una sessione di allenamento a porte aperte in vista della partita contro il Vicenza, valida per la Supercoppa. La squadra sta valutando due opzioni per sostituire Maita, squalificato. Nel frattempo, ci sono notizie positive per il centrocampista Mehic, che può considerarsi disponibile per la trasferta. La partita rappresenta un momento importante per il club, che si prepara a scendere in campo con alcune variazioni nella formazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che ha iniziato a preparare la decisiva trasferta di Vicenza dove in palio ci sarà la Supercoppa. Complice una peggiore differenza reti, i giallorossi sabato saranno obbligati a vincere per aggiudicarsi il trofeo. Davanti avranno la squadra che ha dominato in lungo ed in largo il girone A per una mission sicuramente tutt’altro che agevole anche alla luce dell’assenza del capitano Maita che era in diffida e contro l’Arezzo é stato ammonito. All’Imbriani dopo una prima lunga fase di esercitazioni con la palla, mister Floro Flores nella consueta partitella finale ha provato le diverse opzioni per sopperire alla indisponibilità di Maita piazzando Talia al fianco di Prisco.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento, due ipotesi per sostituire lo squalificato Maita: buone notizie per Mehic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

VIDEO & FOTO/ Benevento, gli infortunati “puntano” la Supercoppa: buone notizie dall’ImbrianiTempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani in vista dell’ultimo impegno della...

VIDEO & FOTO/ Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro Flores…che si piazza in difesaTempo di lettura: 3 minuti Sotto un sole quasi estivo, il Benevento ha svolto all’Imbriani la consueta seduta settimanale a porte aperte in vista del...