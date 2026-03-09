Droga taser e decine di armi in casa | arrestato un ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e denunciato per possesso illegale di armi. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono state trovate sostanze stupefacenti, un taser e decine di armi. L’operazione ha portato al suo arresto e alla denuncia per i reati di cui è accusato.

In azione gli agenti della squadra Investigativa del commissariato Libertà che hanno inchiodato il giovane nel corso di una perquisizione Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la polizia ha arrestato un ragazzo di 26 anni, che è stato anche denunciato per il reato di detenzione illegale di armi. In azione gli agenti della squadra Investigativa del commissariato Libertà. "L'arresto - dicono dalla questura - è avvenuto nel contesto di una perquisizione avvenuta in casa di un'altra persona in merito a un'altra ipotesi di reato. Tuttavia, al momento della perquisizione in questa abitazione, insieme alla persona domiciliata in quell'appartamento, è stato trovato il 26enne.