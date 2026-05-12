VIDEO Calaiò | Conte copia Capello A Siena ci costringeva ad andare al cinema

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Calaiò, ex attaccante che ha giocato in squadre come Siena, Napoli e Parma, ha parlato della sua esperienza con Antonio Conte durante il periodo in Toscana. Nel video, l’ex calciatore ha fatto alcuni confronti tra l’allenatore e il suo predecessore, Capello, e ha ricordato che a Siena Conte li avrebbe costretti ad andare al cinema. Le sue parole offrono un punto di vista diretto sulla gestione tecnica e sui metodi di allenamento del tecnico.

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Emanuele Calaiò, ex attaccante - tra le altre - di Siena, Napoli e Parma, ha raccontato la sua esperienza in Toscana sotto la guida di Antonio Conte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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