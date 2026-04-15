Capello | Conte in Nazionale avrebbe un punto a favore rispetto ad Allegri

Da ilnapolista.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il possibile prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana, confrontando le qualità di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Secondo l’ex allenatore, Conte avrebbe un elemento a favore rispetto a Allegri, senza però entrare in dettagli specifici. La discussione si concentra sulle caratteristiche dei due allenatori e sulle loro esperienze nel ruolo.

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del probabile prossimo ct della Nazionale italiana; per l’ex tecnico, Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono due validi candidati. Per l’allenatore del Napoli sarebbe un ritorno sulla panchina dell’Italia. L’intervista a Capello. Conte conosce già. “ E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa “. Per Allegri quella da ct sarebbe una nuova avventura. “ Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

capello conte in nazionale avrebbe un punto a favore rispetto ad allegri
© Ilnapolista.it - Capello: “Conte in Nazionale avrebbe un punto a favore rispetto ad Allegri”

Notizie correlate

Leggi anche: Il Parma strappa un punto al Napoli e fa un favore all’Inter: a Conte non basta McTominay

Capello: “Anche Allegri sa che il Milan deve migliorare dal punto di vista del gioco. Su Modric …”Tra le pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente una lunga intervista a tema Milan.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Conte ct dell'Italia? Da Zoff a Capello: Può essere l'uomo giusto; Capello sulla Nazionale: Conte è una buona candidatura, Mancini no; Italia, Capello si sbilancia: sì a Conte ct e altra bordata a Mancini. L’ultimo attacco arriva dalla Germania; Capello sul nuovo ct della Nazionale: Lo ripeto, per me Mancini è squalificato.

capello conte in nazionaleConte o Allegri ct Italia? Capello svela tutto: Ecco chi è favorito per la NazionaleConte o Allegri ct Italia? Capello svela tutto: Ecco chi è favorito per la Nazionale Antonio Conte o Massimiliano Allegri sulla panchina della Nazionale italiana? Il ... tuttojuve.com

Capello: Conte più esperto, Allegri più comunicativo. Ma il nuovo ct azzurro deve fare una cosa...L'ex allenatore: Antonio saprebbe già cosa lo aspetta, Max impara in fretta ed è più diplomatico, ma per far rinascere la Nazionale c'è bisogno di un blocco forte, espressione di una squadra ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.