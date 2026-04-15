In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il possibile prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana, confrontando le qualità di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Secondo l’ex allenatore, Conte avrebbe un elemento a favore rispetto a Allegri, senza però entrare in dettagli specifici. La discussione si concentra sulle caratteristiche dei due allenatori e sulle loro esperienze nel ruolo.

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del probabile prossimo ct della Nazionale italiana; per l’ex tecnico, Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono due validi candidati. Per l’allenatore del Napoli sarebbe un ritorno sulla panchina dell’Italia. L’intervista a Capello. Conte conosce già. “ E per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa “. Per Allegri quella da ct sarebbe una nuova avventura. “ Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Conte in Nazionale avrebbe un punto a favore rispetto ad Allegri”

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