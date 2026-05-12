Calaiò | Segno a 44 anni grazie a Conte Ma quella volta che ci tolse le vacanze di Natale

Un ex calciatore celebra la promozione della squadra in cui milita, ricordando il suo percorso e i momenti condivisi con un noto allenatore. A 44 anni, ha spiegato di aver segnato un gol importante grazie all’intervento di Conte, anche se ha ricordato un episodio passato in cui l’allenatore tolse le vacanze di Natale alla squadra. Tra ricordi e aneddoti, l’ex attaccante ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano imposto dal tecnico.

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