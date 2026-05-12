Calaiò | Segno a 44 anni grazie a Conte Ma quella volta che ci tolse le vacanze di Natale
Un ex calciatore celebra la promozione della squadra in cui milita, ricordando il suo percorso e i momenti condivisi con un noto allenatore. A 44 anni, ha spiegato di aver segnato un gol importante grazie all’intervento di Conte, anche se ha ricordato un episodio passato in cui l’allenatore tolse le vacanze di Natale alla squadra. Tra ricordi e aneddoti, l’ex attaccante ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano imposto dal tecnico.
Stessa passione, stessa esultanza nelle grandi occasioni, quella dell’arciere, per festeggiare una promozione a 44 anni con la Zeta Napoli, dalla terza alla seconda categoria. Emanuele Calaiò non ha nessuna voglia di smettere di giocare, segnare e sognare all’ombra del Vesuvio, dove ha deciso di vivere anche dopo la fine dell’esperienza in azzurro. L’ex attaccante del Napoli non perde occasione per sbirciare gli allenamenti del suo mentore Antonio Conte, a cui deve tanto, soprattutto la mentalità vincente. È ancora merito di Conte se lei è così brillante a 44 anni? “Non so se sono stati i suoi allenamenti, ma di sicuro ciò che mi ha trasmesso a livello mentale è stato importante.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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