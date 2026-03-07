Cogliate atterra elicottero per una brutta caduta da cavallo nel Parco delle Groane – VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, un elicottero è stato inviato a Cogliate dopo una segnalazione di incidente nel Parco delle Groane. Poco dopo le 17, una persona è caduta da cavallo lungo i sentieri tra via Puecher e via Brianza, nelle aree sterrate del parco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre l’elicottero ha atteso nelle vicinanze.

