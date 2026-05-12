Nelle immagini riprese nel parco Giotto si vede un gruppo di cinghiali che si muove tra gli alberi. L'episodio è stato documentato nella giornata del 13 maggio 2026 ad Arezzo. Non sono segnalati altri dettagli riguardo alla quantità di animali o eventuali interventi delle autorità. La presenza degli animali nel parco ha attirato l’attenzione di alcuni visitatori presenti in zona.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Nelle immagini si vede un branco di cinghiali c he si aggira al Parco Giotto. Una famiglia intera o forse più di una, con tanto di madri e piccoli, si muove indisturbata tra l’erba del parco cittadino, sotto i lecci in cerca di ghiande e cibo. Ad immortalare la scena intorno alle 22 di domenica sera alcuni cittadini che erano usciti per portare fuori il cane. Così foto e video riprendono il gruppo di ungulati mentre scorrazza nel parco ancora aperto al pubblico. Circa una ventina di animali si muovono indisturbati nel buio della sera tra esemplari adulti e cuccioli al seguito. Non è la prima volta che gli ungulati vengono segnalati in vari luoghi della città e in aree urbanizzate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Branco di cinghiali dentro il parco Giotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Arzachena, scontro con un branco di cinghiali: muore un animale? Punti chiave Come ha fatto la vegetazione a nascondere il branco all'autista? Perché i cinghiali si spostano ora verso le strade urbane? Quali...

Cinghiali a Villa Mosca: branco con cuccioli invade il quartiereUna famiglia di cinghiali, composta da adulti e cuccioli, è stata avvistata nei pressi di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca.