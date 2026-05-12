Branco di cinghiali dentro il parco Giotto

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle immagini riprese nel parco Giotto si vede un gruppo di cinghiali che si muove tra gli alberi. L'episodio è stato documentato nella giornata del 13 maggio 2026 ad Arezzo. Non sono segnalati altri dettagli riguardo alla quantità di animali o eventuali interventi delle autorità. La presenza degli animali nel parco ha attirato l’attenzione di alcuni visitatori presenti in zona.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Nelle immagini si vede un branco di cinghiali c he si aggira al Parco Giotto. Una famiglia intera o forse più di una, con tanto di madri e piccoli, si muove indisturbata tra l’erba del parco cittadino, sotto i lecci in cerca di ghiande e cibo. Ad immortalare la scena intorno alle 22 di domenica sera alcuni cittadini che erano usciti per portare fuori il cane. Così foto e video riprendono il gruppo di ungulati mentre scorrazza nel parco ancora aperto al pubblico. Circa una ventina di animali si muovono indisturbati nel buio della sera tra esemplari adulti e cuccioli al seguito. Non è la prima volta che gli ungulati vengono segnalati in vari luoghi della città e in aree urbanizzate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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