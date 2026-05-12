Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 12 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio ha diffuso un messaggio di saluto e ha comunicato le ultime informazioni in tempo reale sulla circolazione. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi, ma sono stati forniti dettagli sulla situazione del traffico e sulle eventuali deviazioni in corso.

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