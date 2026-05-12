Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 12 maggio 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. Il servizio riguarda lo stato delle strade e eventuali disagi in tempo reale, con informazioni diffuse attraverso i canali ufficiali dell'ente. Nessuna notizia di incidenti o interventi straordinari è stata segnalata in questa fase.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle persone di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare intelligente internal code incidente tra Laurentina e la Roma Fiumicino e più avanti sempre per incidente tra Aurelia e via di Casal del Marmo in esterna code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e Appia e a seguire i rallentamenti della Roma Teramo il nome sulla Roma Fiumicino code per incidente dal ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso Leo nel senso opposto code per traffico intenso tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana infine se via Cristoforo Colombo Pontedera via di Mezzocammino via verso Ostia Daniele Cirio e altre info mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi di Ostia... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione del traffico... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle creazioni di alta l'infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamate raccordo anulare in ... romadailynews.it