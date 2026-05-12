Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 12 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'azienda ha comunicato lo stato delle strade e eventuali disagi, offrendo informazioni per agevolare gli spostamenti dei cittadini. La comunicazione si è rivolta agli utenti del servizio, indicando le condizioni del traffico in quel momento e eventuali criticità.

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