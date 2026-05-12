Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 12 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Durante la comunicazione, sono stati condivisi dettagli riguardanti eventuali interruzioni, incidenti o rallentamenti che interessano le principali arterie della regione. Il servizio si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti e gestire eventuali disagi.

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