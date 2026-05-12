Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 12 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. L’azienda ha comunicato le ultime novità sul traffico e le eventuali criticità in tempo reale, attraverso il servizio di infomobilità. Questa piattaforma fornisce informazioni utili per chi si sposta in zona, aggiornando costantemente sulle condizioni delle strade e sui possibili rallentamenti.

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