Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 15 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma, datato 12 maggio 2026 alle 15:25. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali criticità presenti nella capitale in quel momento. La comunicazione viene pubblicata regolarmente per aggiornare gli utenti sulle situazioni di mobilità e garantire un'informazione tempestiva e precisa per chi si sposta in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo due incidenti il primo sulla Cassia via il secondo sulla statale Aurelia che provocano code rispettivamente tra raccordo anulare via della Giustiniana verso Viterbo e tra Marina di San Nicola Ladispoli nei due sensi ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud e sta situazione interna tra Flaminia Salaria è più avanti tra autostrada Roma Teramo e la Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo quote tra Portonaccio e la.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 15:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio portiamo subito dal tratto Urbano della Roma terra ci ... romadailynews.it