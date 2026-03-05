Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 5 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sulla circolazione e sulle condizioni delle strade nella regione. La segnalazione riguarda principalmente le condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti in corso.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o la circolazione si presenta al momento privato impedimenti sulla rete viaria regionale le altre notizie ricordiamo per quanto riguarda il trasporto pubblico che permane sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle proseguono le operazioni tecniche per il listino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 nell'ambito del trasporto ferroviario proseguono fino a lunedì 9 marzo i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Firenze Roma interventi comportano variazioni.