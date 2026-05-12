Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11:25 di oggi, si è diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma, comunicato da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali interventi in corso, aggiornando gli automobilisti e i pendolari sulla condizione delle strade locali. Il servizio si inserisce nel consueto flusso di notizie destinate a informare gli utenti sulla mobilità urbana in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito sul grande raccordo anulare Marini interna coda altezza diramazione Roma Nord a causa di un sinistro mentre rimosso l'incidente sul viadotto della Magliana in uscita all'altezza di via Isacco Newton poi bravi code per traffico all'altezza di Portonaccio sul tratto Urbano della Roma Teramo in direzione della tangenziale del resto viabilità scorrevole sulle maggiori consolare autostrade della regione Lazio è tutto Grazie dell'attenzione da Marco cell uff è la più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 12 05 2026 ore 11 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 11:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo SR 213 Flacca tratto...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze...

Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio portiamo subito dal tratto Urbano della Roma terra ci ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web