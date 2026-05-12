Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, si è diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma, comunicato da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali interventi in corso, aggiornando gli automobilisti e i pendolari sulla condizione delle strade locali. Il servizio si inserisce nel consueto flusso di notizie destinate a informare gli utenti sulla mobilità urbana in tempo reale.

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