Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 11 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, rivolta agli utenti della strada, fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La redazione di Astral infomobilità si rivolge ai lettori con un messaggio di saluto, annunciando l’inizio del servizio di aggiornamento sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo SR 213 Flacca tratto chiuso tra km 18800 è il km 20 e 300 nelle due direzioni per lavori all'impianto elettrico nella galleria Trapani i posti così percorsi alternativi e ci spostiamo a Roma la situazione del traffico sul Raccordo Anulare è ora a regolare come anche sul tratto Urbano della A24 e sulla 91 Roma Fiumicino mentre sulla Colombo ci sono lunghe code anche per lavori tra via di Macchia Saponara e via di Malafede Verso il raccordo anulare e diamo ora uno sguardo alle consolari in direzione della capitale che.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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