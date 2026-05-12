Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:25 del 12 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Le informazioni in tempo reale riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della capitale. Il servizio è destinato a offrire dati aggiornati e puntuali per aiutare gli utenti a pianificare i loro spostamenti in città.

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Astral infomobilità informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interno Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Nomentano allo svincolo con la Roma Teramo è più avanti tra gli svincoli Appia Pontina se sta situazione sul tratto Urbano della Roma Teramo tra via dei fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale in entrata verso il centro code sul viadotto della Magliana a partire dall' ANSA del Tevere mentre in uscita un incidente e crea Disagi con coda all'altezza di Isacco Newton è tutto Grazie per l'attenzione e l'ascolto A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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