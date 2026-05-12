Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 12 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Le informazioni in tempo reale riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della capitale. Il servizio è destinato a offrire dati aggiornati e puntuali per aiutare gli utenti a pianificare i loro spostamenti in città.

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