Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione include informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, utili per chi si sposta in queste aree. La redazione ha trasmesso i dati attraverso il suo servizio di aggiornamenti, rivolgendosi agli utenti che devono pianificare i loro spostamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segna traffico sulla via Flaminia code tra Labaro e prima porta direzione Viterbo ci spostiamo su via Prenestina anche qui code per traffico all'altezza del raccordo anulare è più avanti tra Colle del Sole e osteria dell'Osa In entrambe le direzioni disagi anche su via Casilina traffico tra Borghesiana e finocchio anche qui nei due sensi di marcia traffico anche sulla via Appia si rallenta all'altezza dei centri abitati tocchi Albano Laziale Ariccia In entrambe le direzioni sempre traffico code su via Nettunense.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 12:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma...