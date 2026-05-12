A Roma, una ruspa si trova a pochi centimetri dalla Fontana delle Api, realizzata nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini e commissionata da Urbano VIII. Sul luogo, il mezzo sta operando vicino alla storica fontana, senza che siano ancora stati forniti dettagli sulle ragioni di tale intervento o sui provvedimenti adottati. La scena si svolge nel centro storico della città, attirando l’attenzione di passanti e residenti.

Il cingolato di una ruspa a pochi centimetri dalla fontana delle Api concepita nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini e commissionata da Urbano VIII. Il braccio e i denti in ferro della pala vanno a pochi centimetri dalle api simbolo della famiglia Barberini a cui è intestata la piazza nel cuore di Roma da cui parte la celebre Via Veneto e dove si trova la splendida conchiglia. Nessuna protezione per il monumento di grande valore storico benché alcune delle sue parti siano stato nel corso del tempo rifatte. Nel piccolo cantiere per rifare il manto stradale ora in corso sono presenti solo gli operai, come documentato nel video girato questa mattina (fonte Ansa Video).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Roma, una ruspa al lavoro a pochi centimetri dalla Fontana delle api

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