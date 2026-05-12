Via Stradone nuova vita Anche una ciclopedonale

Venerdì scorso, un partito politico locale ha annunciato l’inizio dei lavori per una nuova pista ciclabile. La strada interessata collega il quartiere di via dei Poggi con via Romea Sud, vicino alla rotonda Gran Bretagna. La realizzazione di questa infrastruttura riguarda anche la riqualificazione di via Stradone, che avrà una nuova funzione come zona dedicata a ciclisti e pedoni. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

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Venerdì scorso, Lista per Ravenna ha reso pubblica la notizia sui lavori della nuova pista ciclabile che collegherà il quartiere di via dei Poggi-Antica Milizia con via Romea Sud, all’altezza della rotonda Gran Bretagna. I lavori, che dureranno otto mesi, saranno realizzati dalla Cia Conad di Forlì. "Ancora più clamoroso è l’annuncio che diamo ora – si legge in una nota del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi – verso fine giugno 2026, sulla parte opposta dello stesso quartiere, saranno avviati i lavori, che dureranno circa un anno, per allargare il tratto di via Stradone tra via Canale Molinetto e la rotonda Germania, all’altezza di viale Europa, riasfaltarne i molti tratti ammalorati e affiancargli, sul lato ovest, una pista ciclopedonale, comprendendovi lo scavalcamento del canale Lama".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Stradone, nuova vita . Anche una ciclopedonale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Una crepa sulla nuova ciclopedonale di Monte Ciocci Leggi anche: Amalfi accoglie “Passeggiata”: l’opera di Clara Garesio dona nuova luce allo Stradone Argomenti più discussi: Via Stradone, nuova vita . Anche una ciclopedonale; Via Stradone rinasce a fine giugno, ma Ancisi (LpRa) attacca: paga CIA Conad per cementificare via Antica Milizia; Parco Cesarea, Tritto (FI): Doveva essere un polmone verde, oggi è una giungla urbana; Da via Sala a viale Europa. Al via il cantiere per la ciclabile. Paga Conad, che può edificare. Via Stradone, nuova vita . Anche una ciclopedonaleAncisi (Lista per Ravenna): Da fine giugno sarà allargata e risanata. I lavori dureranno un anno, permetteranno di scavalcare lo scolo Lama. ilrestodelcarlino.it