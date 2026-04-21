Amalfi accoglie Passeggiata | l’opera di Clara Garesio dona nuova luce allo Stradone

Ad Amalfi è stata inaugurata un’opera di arte pubblica intitolata “Passeggiata”, realizzata dall’artista Clara Garesio. Si tratta di un’installazione in ceramica che decora lo Stradone, caratterizzata da colori e dettagli ispirati al paesaggio della città. La donazione arricchisce lo spazio pubblico e si inserisce nel contesto urbano del centro storico. La presentazione dell’opera si è svolta in un momento pubblico dedicato alla valorizzazione artistica del territorio.

Un nuovo segno d’arte arricchisce il volto della città. L’artista Clara Garesio ha donato ad Amalfi l’opera “ Passeggiata ”, installazione in ceramica che impreziosisce lo Stradone con colori e suggestioni ispirate al paesaggio della storica Repubblica Marinara. L’intervento artistico si compone di dieci pannelli maiolicati, per un totale di quaranta piastrelle in terracotta, ciascuna di dimensioni 20×20 cm. Realizzate tra il 2010 e il 2020 e decorate con smalti policromi, le opere sono state sottoposte a seconda cottura, rendendo ogni elemento unico nel suo genere. L’installazione dialoga con lo spazio urbano, trasformando il lungomare in un luogo di contemplazione e incontro tra arte e quotidianità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Amalfi accoglie “Passeggiata”: l’opera di Clara Garesio dona nuova luce allo Stradone Notizie correlate Leggi anche: Amalfi, l’artista Clara Garesio dona l’opera d’arte “Passeggiata” Leggi anche: In mostra 'Clara Garesio. Segno, forma e colore. Un segmento della storia italiana della ceramica, tra didattica e design' Contenuti e approfondimenti Si parla di: L’artista Clara Garesio dona ad Amalfi l’opera d’arte Passeggiata - Napoli Village - Quotidiano di. L’artista Clara Garesio dona ad Amalfi l’opera d’arte PasseggiataLo Stradone di Amalfi brilla con i colori dell’artista Clara Garesio. La ceramista di fama internazionale ha donato alla Città di Amalfi l’opera in ceramica ... napolivillage.com ARTE, CLARA GARESIO DONA AD AMALFI L’OPERA PASSEGGIATA – (1)Salerno, 20 apr - Lo Stradone di Amalfi brilla con i colori dell’artista Clara Garesio. La ceramista di fama internazionale ha donato alla Città di Amalfi l’opera in ceramica intitolata Passeggiata ... 9colonne.it