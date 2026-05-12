Via Francigena via libera all’ingresso della Regione nella rete europea

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna ha ottenuto l’autorizzazione a entrare nella rete europea dedicata alla Via Francigena. L’obiettivo è aumentare la partecipazione ai progetti europei legati al percorso, rafforzare i rapporti con le aree attraversate e definire strategie comuni per la promozione. Questa decisione permette di sviluppare nuove iniziative e di valorizzare maggiormente il cammino lungo il territorio regionale.

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Rafforzare la presenza dell’Emilia-Romagna nei progetti europei dedicati alla Via Francigena, consolidare la collaborazione con gli altri territori attraversati dal cammino e sviluppare strategie condivise per la promozione e la valorizzazione del percorso, creando nuove opportunità di crescita.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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