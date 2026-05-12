Via Francigena via libera all’ingresso della Regione nella rete europea

La Regione Emilia-Romagna ha ottenuto l’autorizzazione a entrare nella rete europea dedicata alla Via Francigena. L’obiettivo è aumentare la partecipazione ai progetti europei legati al percorso, rafforzare i rapporti con le aree attraversate e definire strategie comuni per la promozione. Questa decisione permette di sviluppare nuove iniziative e di valorizzare maggiormente il cammino lungo il territorio regionale.

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