L’area sud della Basilicata verso l’ingresso nella rete mondiale del turismo religioso World religious tourism network

Da noinotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’area sud della Basilicata si sta avvicinando all’ingresso nella Rete Mondiale del Turismo Religioso. La richiesta ufficiale è stata presentata alle autorità competenti e ora si attende una risposta da parte dell’organizzazione internazionale. La regione ha già avviato i preparativi per rispettare i requisiti richiesti e avviare le procedure di adesione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio religioso e attrarre visitatori interessati ai siti di interesse storico e spirituale.

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Di seguito il comunicato:  L’Area Sud della Basilicata si prepara ad entrare nella Rete Mondiale del Turismo Religioso (World Religious Tourism Network) –   http:www.tourismandsocietytt.comred-mundial-turismo-religioso  – una delle più rilevanti piattaforme internazionali dedicate alla promozione del turismo religioso e spirituale come strumento di dialogo tra culture, valorizzazione dei territori e sviluppo sostenibile. L’adesione è stata formalmente richiesta dal  Gal “La Cittadella del   Sapere “, organizzazione pubblico-privata impegnata nella promozione dello sviluppo integrato dell’area sud-occidentale della Basilicata,  comprendente...🔗 Leggi su Noinotizie.it

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