L’area sud della Basilicata verso l’ingresso nella rete mondiale del turismo religioso World religious tourism network

L’area sud della Basilicata si sta avvicinando all’ingresso nella Rete Mondiale del Turismo Religioso. La richiesta ufficiale è stata presentata alle autorità competenti e ora si attende una risposta da parte dell’organizzazione internazionale. La regione ha già avviato i preparativi per rispettare i requisiti richiesti e avviare le procedure di adesione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio religioso e attrarre visitatori interessati ai siti di interesse storico e spirituale.

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Di seguito il comunicato: L’Area Sud della Basilicata si prepara ad entrare nella Rete Mondiale del Turismo Religioso (World Religious Tourism Network) – http:www.tourismandsocietytt.comred-mundial-turismo-religioso – una delle più rilevanti piattaforme internazionali dedicate alla promozione del turismo religioso e spirituale come strumento di dialogo tra culture, valorizzazione dei territori e sviluppo sostenibile. L’adesione è stata formalmente richiesta dal Gal “La Cittadella del Sapere “, organizzazione pubblico-privata impegnata nella promozione dello sviluppo integrato dell’area sud-occidentale della Basilicata, comprendente...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - L’area sud della Basilicata verso l’ingresso nella rete mondiale del turismo religioso World religious tourism network ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: World Baseball Classic 2026: Australia e Corea del Sud a segno nella prima giornata Il ministro Mazzi agli Stati Generali del Turismo: "Reggia gioiello mondiale. Massimo impegno per il Sud""Sono un uomo del Nord, ma da ministro del Turismo dedicherò attenzione e massimo impegno al Sud che amo molto per la sua bellezza e per il... Argomenti più discussi: KINTO Future Cup 5.0, Suriano applaude l’Area Sud: Tanti elementi di qualità, questo progetto saprà valorizzarli; L'Area Sud della Basilicata entra nella Rete Mondiale del Turismo Religioso: accordo in via di definizione; Basilicata sud, ingresso nella Rete Mondiale del Turismo Religioso: accordo in definizione con il Gal La Cittadella del Sapere; Diga del Pappadai entra in funzione con l’acqua in arrivo dalla Basilicata. Oggi il sopralluogo di Decaro e Paolicelli.