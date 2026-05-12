Via dei Caniana dal 13 al 31 maggio modifiche alla viabilità per i lavori di RFI anche in orario notturno

Dal 13 al 31 maggio 2026, via dei Caniana a Bergamo subirà modifiche temporanee alla viabilità. Le variazioni riguarderanno la circolazione anche durante le ore notturne, per permettere l’esecuzione di lavori legati al raddoppio della linea ferroviaria Bergamo–Ponte San Pietro. Questi interventi sono parte di un progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modifiche alla circolazione saranno in vigore durante tutto il periodo indicato.

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Bergamo. Dal 13 al 31 maggio 2026 in via dei Caniana saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire l’esecuzione di alcune lavorazioni legate al raddoppio della linea ferroviaria Bergamo–Ponte San Pietro, opera inserita tra gli interventi finanziati dal PNRR. Il provvedimento riguarda il tratto di via dei Caniana interessato dal cantiere di RFI e prevede, secondo l’avanzamento dei lavori, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati, ad eccezione dei mezzi dell’impresa, e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 kmh. Le modifiche alla circolazione varieranno in base alle fasce orarie.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Orte-Fiumicino Aeroporto, dal 5 maggio lavori Rfi: modifiche alla circolazione dei treniOrte, 1° maggio 2026 – Lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Orte e possibili modifiche alla circolazione ferroviaria su alcune linee... Lavori per il teleriscaldamento in piazzale Rondani: modifiche alla viabilità dal 4 maggioNuovi interventi sulla rete del teleriscaldamento a Parma comporteranno modifiche alla viabilità in piazzale Rondani dal 4 al 31 maggio. Argomenti più discussi: Lavori di raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro di cui al Progetto PNRR in via dei Caniana: modificata la viabilità; Dall'università degli Studi di Bergamo al via Conoscere la pace; Erasmus? No panic!: incontro sulle opportunità di mobilità internazionale per i giovani; Alzano Lombardo, da Fra Galgario a Giovan Battista Caniana, capolavori in mostra al Museo d'Arte Sacra. Carreggiata ridotta e divieto di sosta, ma senso unico alternato solo in orario notturno, dalle 20 alle 6. x.com Bergamo, lavori in via dei Caniana: modifiche alla viabilità dal 13 al 31 maggioProseguono i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario sulla linea che collega Bergamo a Ponte San Pietro. Dal 13 al 31 maggio, in via dei Caniana saranno in vigore alcune modifiche alla ... ecodibergamo.it