Orte-Fiumicino Aeroporto dal 5 maggio lavori Rfi | modifiche alla circolazione dei treni

A partire dal 5 maggio, i treni sulla linea da Orte a Fiumicino Aeroporto subiranno modifiche a causa di lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Orte. La circolazione ferroviaria su alcune linee del Lazio sarà temporaneamente alterata, con variazioni negli orari e percorsi. I lavori sono stati annunciati da Rfi e dureranno fino a una data non ancora specificata. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti prima di partire.

Orte, 1° maggio 2026 – Lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Orte e possibili modifiche alla circolazione ferroviaria su alcune linee del Lazio. Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs Italiane, ha annunciato una serie di interventi programmati dal 5 al 25 maggio, per un investimento complessivo di circa 650mila euro. I lavori riguarderanno l’armamento ferroviario nell’ambito della stazione di Orte e alcuni interventi su un passaggio a livello tra le fermate di Grotte Santo Stefano e Montefiascone, lungo la linea Attigliano-Viterbo Porta Fiorentina. Secondo quanto comunicato da Rfi, gli interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza e l’efficienza della rete ferroviaria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Sfm 2, lavori per oltre due mesi tra Torino e Pinerolo: modifiche alla circolazione dei treniDa sabato 9 maggio a domenica 14 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) proseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e... Leggi anche: Lavori di manutenzione sulla linea ionica, scattano modifiche alla circolazione dei treni da e per Reggio Calabria Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Orte-Fiumicino Aeroporto, dal 5 maggio lavori Rfi: modifiche alla circolazione dei treni; Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio; Treni Lazio, modifiche su FL1 Orte-Fiumicino e FL4 Roma-Velletri: cosa cambia dal 4 maggio; RFI, Lazio: Interventi di manutenzione infrastrutturale alla stazione di Orte. Treni Lazio, modifiche su FL1 Orte-Fiumicino e FL4 Roma-Velletri: cosa cambia dal 4 maggioDal 4 maggio modifiche ai treni FL1 Orte-Fiumicino e FL4 Roma-Velletri: bus sostitutivi, cancellazioni e variazioni fino a luglio. ilquotidianodellazio.it Treno per Fiumicino, lavori da due milioni per il sottovia: modifiche e cancellazioniDal 4 maggio al 31 luglio sulle linee Orte - Roma - Fiumicino, e Roma - Velletri in alcuni giorni della settimana scattano le modifiche alla viabilità ... roma.corriere.it Sulla linea Orte-Fiumicino Aeroporto si stanno verificando dei disagi a causa di un inconveniente tecnico - facebook.com facebook