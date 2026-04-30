Lavori per il teleriscaldamento in piazzale Rondani | modifiche alla viabilità dal 4 maggio

A Parma, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dello stesso mese, saranno effettuati lavori sulla rete del teleriscaldamento in piazzale Rondani. Questi interventi comporteranno variazioni temporanee alla viabilità nella zona, che coinvolgeranno probabilmente alcune strade e punti di accesso. La modifica al traffico sarà valida per l’intero periodo dei lavori, con eventuali aggiornamenti o dettagli comunicati dall’amministrazione competente.

Nuovi interventi sulla rete del teleriscaldamento a Parma comporteranno modifiche alla viabilità in piazzale Rondani dal 4 al 31 maggio.I lavori prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito nel lato ovest del piazzale, nel tratto compreso tra borgo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Sacchi a Torino: lavori (in tre fasi) sulla rete del teleriscaldamento Faenza, in piazzale Pancrazi arriva il mercatino solidale: ecco le modifiche alla viabilitàLunedì 6 aprile, in centro storico a Faenza viene organizzato un mercatino solidale promosso dall'associazione Anpana pensato come momento di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Posa impianti di teleriscaldamento per A2A in via Marzabotto e vie laterali: modificata la viabilità; Ponte Kennedy: fine lavori teleriscaldamento entro il 30 aprile e riapertura ai pedoni; Ponte Kennedy, finalmente ci siamo: fissata la data per la fine dei lavori. Ma le tre corsie...; Arcidosso, modifiche alla viabilità per i lavori del teleriscaldamento. In via Castellani stallo per le persone con disabilità in parte cancellato e occupato da chi non dovrebbeALESSANDRIA - I lavori per il teleriscaldamento hanno in parte cancellato lo stallo riservato alle persone con disabilità in via Castellani, ad ... radiogold.it Ampliamento della rete di teleriscaldamento a Corsico: al via i lavori in via PariniIniziano gli interventi di posa ed estensione della rete di teleriscaldamento, gestito a Corsico da Engie Italia che utilizza per oltre il 70% il recupero dell’energia di scarto della vetreria Veralli ... mi-lorenteggio.com ex grandi lavori spa a Bologna Le ex Officine Casaralta (spesso citate nel contesto di grandi aree dismesse) erano un importante complesso industriale situato tra via Stalingrado e via Ferrarese a Bologna. Abbandonate dal 2001, rappresentavano 50.000 mq - facebook.com facebook Convegno nazionale AGI 2026 "Il lavoro che verrà": online il sito per l'evento di Lecce Sul portale è possibile iscriversi all'evento in programma dal 24 al 26 ottobre e scoprire il programma completo dai lavori, con moderatori e ospiti convegnoagi2026.c x.com