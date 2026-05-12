Via al rifacimento di ciclabile e corsia pedonale del Ponte del Mare | ecco come lo si potrà attraversare
Sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla corsia pedonale e sulla pista ciclabile del Ponte del Mare. Le operazioni riguardano il ripristino delle linee di delimitazione e le indicazioni sulla carreggiata, con l’obiettivo di rendere più sicuro e visibile il percorso per pedoni e ciclisti. Le modifiche si concentreranno sulle aree interessate, senza coinvolgere altre parti del ponte.
Via ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale del tracciato pedonale e di quello ciclabile del Ponte del Mare. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori e tutelare l'incolumità pubblica, nei giorni del cantiere (dal 13 maggio al 27 giugno), per attraversarlo è prevista.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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