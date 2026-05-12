Via al rifacimento di ciclabile e corsia pedonale del Ponte del Mare | ecco come lo si potrà attraversare

Sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla corsia pedonale e sulla pista ciclabile del Ponte del Mare. Le operazioni riguardano il ripristino delle linee di delimitazione e le indicazioni sulla carreggiata, con l’obiettivo di rendere più sicuro e visibile il percorso per pedoni e ciclisti. Le modifiche si concentreranno sulle aree interessate, senza coinvolgere altre parti del ponte.

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