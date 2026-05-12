Via al rifacimento di ciclabile e corsia pedonale del Ponte del Mare | ecco come lo si potrà attraversare

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla corsia pedonale e sulla pista ciclabile del Ponte del Mare. Le operazioni riguardano il ripristino delle linee di delimitazione e le indicazioni sulla carreggiata, con l’obiettivo di rendere più sicuro e visibile il percorso per pedoni e ciclisti. Le modifiche si concentreranno sulle aree interessate, senza coinvolgere altre parti del ponte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale del tracciato pedonale e di quello ciclabile del Ponte del Mare. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori e tutelare l'incolumità pubblica, nei giorni del cantiere (dal 13 maggio al 27 giugno), per attraversarlo è prevista.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Palermo si specchia sul suo mare, sì al nuovo "Waterfront Crispi": ecco passerella pedonale e rotatoria

Maltempo: al via pulizia banchina e ciclabile del Tevere tra ponte Sisto e ponte GaribaldiDopo la denuncia dei residenti, raccolta da “Agenzia Nova”, stamattina all’alba è stata avviata la pulizia della banchina del fiume Tevere, situata...

Argomenti più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Al via il restauro del Ponte di Tiberio e le nuove sedi dei nodi territoriali, il punto dei lavori finanziati dal Pnrr; Ponte, via libera a Santo Stefano al passaggio di due strade alla Provincia: Non concederle significa non usare i 30 milioni; Gignese, cambia la viabilità per i lavori al ponte sul rio Cardia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web