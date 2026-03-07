Palermo si specchia sul suo mare sì al nuovo Waterfront Crispi | ecco passerella pedonale e rotatoria

Palermo ha approvato la delibera relativa al progetto di riqualificazione del Waterfront Crispi. La giunta comunale ha dato il via libera all'acquisizione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, che prevede una passerella pedonale, un asse viario e una rotatoria. Le opere sono state ufficialmente inserite nel piano di intervento per il rinnovamento dell'area.

Via libera dalla Giunta, approvata la delibera. Il progetto è articolato in due lotti funzionali, previste alcune opere di manutenzione straordinaria. Lagalla: "Con questo intervento restituiamo ai cittadini e ai visitatori uno spazio urbano sicuro, accessibile e moderno". La commissaria Tardino: "Così si genera valore per l’intera comunità" Passo avanti per il nuovo waterfront di Palermo. La giunta comunale ha approvato la delibera di condivisione e l'acquisizione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) relativo ai lavori di riqualificazione del Waterfront 'Crispi': passerella, asse viario e rotatoria piazza della pace. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Waterfront, 4 milioni di euro per ascensore e passerella pedonaleLa giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e alle opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante, ha approvato i...

Leggi anche: Palermo, dramma in via Crispi: muore ciclista di 55 anni ?Nuovo incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice. ?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro

