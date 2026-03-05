Maltempo | al via pulizia banchina e ciclabile del Tevere tra ponte Sisto e ponte Garibaldi

Stamattina all’alba è iniziata la pulizia della banchina e della ciclabile del Tevere tra ponte Sisto e ponte Garibaldi, in risposta alla denuncia dei residenti raccolta da “Agenzia Nova”. Le operazioni di bonifica sono state avviate subito dopo le segnalazioni e riguardano le aree lungo il fiume interessate dal maltempo. La manutenzione si è concentrata sulla rimozione di detriti e rifiuti presenti lungo il percorso.

Dopo la denuncia dei residenti, raccolta da “Agenzia Nova”, stamattina all’alba è stata avviata la pulizia della banchina del fiume Tevere, situata tra ponte Sisto e ponte Garibaldi. Ieri, quest’area si presentava in condizioni critiche, sommersa da liquami, arbusti, canne, bottiglie e, in particolare, biciclette e monopattini dei servizi di sharing, tutti aggrovigliati tra i rovi. Le recenti piene, infatti, avevano portato a un abbassamento del livello delle acque, facendo emergere sulla banchina e sulla ciclabile uno strato di oltre dieci centimetri di melma. Questa situazione impediva il passaggio su un tratto di alcune centinaia di metri, mettendo a rischio i passanti, i corridori e i ciclisti, costretti a muoversi lungo il bordo del fiume. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

