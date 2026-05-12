Via al bando europeo per la prima fase del PFTE dell’invaso sull’Enza

Da parmatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando europeo per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) sull’invaso dell’Enza. La procedura di gara a livello europeo prevede un percorso aperto, seguito da una collaborazione tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e il Consorzio della Bonifica Parmense. La pubblicazione del bando segna l’inizio ufficiale delle procedure di affidamento per questa fase del progetto.

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È stato pubblicato, a seguito di un percorso condiviso tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e il Consorzio della Bonifica Parmense, il bando di gara europeo a procedura aperta per l’affidamento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all’invaso.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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