Softball le convocate dell’Italia per la prima fase del Mondiale 16 azzurre a Praga per sognare le Finals

La Federazione Italiana di Baseball e Softball ha annunciato le 16 atlete convocate dall’allenatore della nazionale per la prima fase dei Mondiali di softball. Le giocatrici si riuniranno a Praga, dove si svolgeranno le partite che potrebbero qualificare l’Italia alle finali del torneo. La lista delle convocate è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi delle atlete o sul programma delle partite.

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La FIBS ha ufficializzato le convocazioni diramate dall’head coach della Nazionale italiana di softball Craig Montvidas per la prima fase della prossima edizione del Mondiale. Il CT ha reso noto l’elenco delle 16 azzurre che voleranno a Praga per cominciare a metà giugno il percorso nella World Cup 2026-2027, con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass a disposizione per le Finals in programma ad aprile 2027 in Australia. L’Italia campione d’Europa in carica debutterà nel round robin il 16 giugno contro il Canada per poi affrontare successivamente Cina Taipei e Cechia il 17 giugno, l’Australia il 18 e Cuba il 19 giugno, mentre i playoff inizieranno il 20 giugno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball, le convocate dell’Italia per la prima fase del Mondiale. 16 azzurre a Praga per sognare le Finals Notizie correlate Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l’esordio internazionale: l’Italia concluderà domani il raduno al Centro... Italia Femminile, azzurre verso il Mondiale: ecco le convocate del MilanNella giornata di oggi Andrea Soncin, Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile di calcio, si è presentato in conferenza stampa per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Baseball, Italia U18 con vista Europeo e oltre - Federazione Italiana Baseball Softball; Naira Petrullo del Bsc convocata in nazionale. Softball, le convocate dell’Italia per la prima fase del Mondiale. 16 azzurre a Praga per sognare le FinalsLa FIBS ha ufficializzato le convocazioni diramate dall'head coach della Nazionale italiana di softball Craig Montvidas per la prima fase della prossima ... oasport.it Softball, Forlì si veste d’azzurro: cinque stelle della Italposa al Mondiale di PragaIn questa prestigiosa lista, il Softball Club Forlì si conferma un pilastro fondamentale del movimento nazionale, portando in dote ben cinque atlete di altissimo livello ... forlitoday.it FIBS -... - FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - facebook.com facebook