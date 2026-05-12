Vi voglio bene poi il silenzio | mistero sulla scomparsa di un velista romano in mare aperto

Un velista romano è scomparso in mare aperto e l’unico elemento conosciuto è un messaggio inviato via WhatsApp alle 8:10 del 7 maggio 2026. In quell’audio, il marinaio salutava la famiglia dicendo “Ciao a tutti ho appena superato l’Asinara, buona giornata, ci sentiamo presto, vi voglio bene”. Da quel momento, non ci sono più tracce né contatti successivi.

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Un audio inviato sul gruppo WhatsApp di famiglia alle 08:10 del 7 maggio 2026 segna l’ultimo contatto: “Ciao a tutti ho appena superato l’Asinara, buona giornata, ci sentiamo presto, vi voglio bene”. Queste le ultime parole affidate da un esperto velista 55enne alla moglie e alla figlia prima che il suo telefono risultasse definitivamente spento a partire dalle ore 13:00 dello stesso giorno. L’uomo era partito da Ostia i l primo maggio a bordo della sua imbarcazione, la Kalypso, un ketch di 46 piedi targato PL1004EMF021, accompagnato inizialmente da due amici. Dopo una sosta tecnica in Sardegna, a Palau, i compagni di viaggio erano sbarcati per fare rientro a Civitavecchia, lasciando l’uomo proseguire la navigazione in solitaria verso l’Isola dell’Asinara e, successivamente, con rotta 250 gradi verso Minorca.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bahamas, mistero della velista scomparsa: l’ombra del maritoLynette Hooker, una velista di 55 anni originaria del Michigan, è scomparsa in mare aperto nelle Bahamas il 5 aprile durante un’uscita in barca con... Leggi anche: “Vi voglio bene”: il dolce ringraziamento di Fedora nel giorno dei suoi 104 anni Argomenti più discussi: Forse il problema è non dire Ti amo a Stefania Andreoli - Vale Tutto; Si può dire ti amo ai figli? Daniele Novara: Meglio dire ti voglio bene; Non dite 'ti amo' ai vostri figli, Stefania Andreoli nella bufera: cosa è successo; Gli voglio bene ma quando andavamo al ristorante diventava molto crudele. Mi mostrava il bicchiere di vino che aveva preso poi lo rovesciava per terra. Poi chiamava il cameriere...: Claudio Amendola racconta Marco Risi e non solo. Poi che stia bene così e non senta il bisogno di concedersi é più che comprensibile. Ti voglio bene Pipita! x.com Vi voglio bene, poi il silenzio: mistero sulla scomparsa di un velista romano in mare apertoProseguono le ricerche internazionali per ritrovare un esperto marinaio partito dalla Sardegna e diretto alle Baleari a bordo del ketch Kalypso. ilfaroonline.it