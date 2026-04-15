Bahamas mistero della velista scomparsa | l’ombra del marito

Una velista di 55 anni, originaria del Michigan, è scomparsa il 5 aprile mentre si trovava in mare aperto nelle Bahamas durante un’uscita in barca con il marito di 58 anni. La donna, Lynette Hooker, non è più stata trovata nonostante le ricerche svolte nelle acque dell’arcipelago. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla scomparsa, con il marito che è stato coinvolto nelle indagini.

Lynette Hooker, una velista di 55 anni originaria del Michigan, è scomparsa in mare aperto nelle Bahamas il 5 aprile durante un’uscita in barca con il marito Brian, 58 anni. Le indagini si sono rapidamente spostate sulla posizione dell’uomo, attualmente fermato dalle autorità locali, mentre emergono messaggi privati che suggeriscono una profonda tensione nel rapporto tra i due. Dalle acque delle Bahamas ai messaggi rivelatori. Il naufragio della tranquillità familiare sembra avere radici profonde, scoperte attraverso uno scambio di comunicazioni avvenuto nel gennaio 2024. In quel periodo, Lynette aveva confidato a una sua amica e collega velista, Marnee Stevenson, la decisione di interrompere il legame con il coniuge a causa di una vicinanza diventata insopportabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bahamas, mistero della velista scomparsa: l’ombra del marito Leggi anche: Banksy esce dall’ombra, svelato il mistero della sua identità Pasolini e l’ombra del potere: il mistero di Ostia a Palazzo TeAndrea Speranzoni arriverà a Mantova venerdì 10 aprile per presentare il suo volume dedicato a Pier Paolo Pasolini all’interno della Sala dei Cavalli...