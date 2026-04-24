Vi voglio bene | il dolce ringraziamento di Fedora nel giorno dei suoi 104 anni

Il 104º compleanno di Fedora Fabbri è stato celebrato giovedì pomeriggio presso la residenza per anziani “Villa Lucia” di Bertinoro. L’Amministrazione comunale di Forlimpopoli ha inviato un messaggio di auguri alla signora, residente nella struttura, in occasione di questo traguardo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali che hanno portato i loro saluti alla festeggiata. Fedora Fabbri ha ringraziato con un semplice “Vi voglio bene”.