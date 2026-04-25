La rivoluzione Alex la Vespa si ricarica e riparte | L’elettrico sulle moto d’epoca

Da un garage di Rimini, un appassionato ha trasformato una Vespa d’epoca in un veicolo elettrico. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di appassionati e media, portando alla produzione di modelli ricaricabili e pronti a circolare sulle strade. La trasformazione ha coinvolto componenti e tecnologie moderne, consentendo alla Vespa di ripartire senza motore a combustione. L’obiettivo è rendere possibile la mobilità sostenibile anche su mezzi storici.

Rimini, 25 aprile 2026 – Da un garage di Rimini alla conquista delle strade del mondo, Alex Leardini ha trasformato un sogno romantico in una rivoluzione tecnologica. Il ceo di Retrokit, l’azienda al numero 20 di via Portogallo, ha trovato il modo di salvare le vecchie Vespe e non solo, dotandole di un cuore elettrico (che parte dai 3250 euro) senza tradirne l’anima. Un’impresa nata tra amici che oggi vanta brevetti e clienti d’eccezione. Tecnicamente, cos’è il kit? “Una scatola di montaggio con motore elettrico, batteria e tutta l’elettronica. È un sistema plug and play (collega e usa) completamente reversibile”. Quindi non modificate il telaio originale della Vespa? “No, non si tocca nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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