Durante un vertice tra le due nazioni, si è discusso della riduzione delle scorte di armi negli Stati Uniti, che si sono notevolmente indebolite a causa delle attività in Iran. Le autorità americane si interrogano su come reintegrare i missili esauriti, mentre la Cina mantiene un atteggiamento di attesa riguardo a eventuali azioni su Taiwan. La discussione si è concentrata anche sulle implicazioni di queste scelte strategiche e sui possibili sviluppi futuri.

? Punti chiave Come faranno gli USA a ricostituire i missili consumati in Iran?. Perché la Cina preferisce aspettare prima di agire su Taiwan?. Chi sono i nuovi generali che sostituiscono i vertici cinesi?. Come influirà la lealtà politica sulla capacità bellica di Pechino?.? In Breve Consumo metà missili stealth e dieci volte la produzione annua di Tomahawk.. Analisti Hsiao e Glaser valutano la vulnerabilità USA per il caso Taiwan.. Sostituzione vertici Rocket Force e condanna a morte di due ex ministri.. Comandante Zhang Youxia destituito e sostituito dal generale Zhang Shengmin.. Donald Trump e Xi Jinping si preparano al vertice del 14 e 15 maggio a Pechino con arsenali svuotati e catene di comando scosse da purghe interne, mentre la guerra in Iran ha mostrato le crepe nella potenza militare globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vertice Xi-Trump: arsenali USA svuotati e scorte in crisi dopo l’Iran

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Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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