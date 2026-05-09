Le autorità americane hanno imposto sanzioni a tre aziende cinesi accusate di aver fornito supporto all’Iran per attaccare obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Le misure sono state annunciate pochi giorni prima del viaggio del presidente degli Stati Uniti a Pechino, dove è previsto un incontro con il leader cinese. La notifica delle sanzioni arriva in un momento di crescente attenzione tra le due potenze, in vista del prossimo vertice bilaterale.

La tempistica conta quasi quanto il contenuto. Le sanzioni americane contro tre società cinesi accusate di aver aiutato l’Iran a colpire asset statunitensi in Medio Oriente arrivano a pochi giorni dalla visita di Donald Trump a Pechino per il summit della prossima settimana con Xi Jinping. Ed è difficile leggerle come un semplice atto tecnico-amministrativo. Dietro la misura annunciata dal Dipartimento di Stato c’è un messaggio politico che prepara il terreno all’incontro tra le due superpotenze: cooperazione selettiva sì, ma dentro una competizione sistemica che resta apertissima. Washington ha colpito The Earth Eye, MizarVision e Chang...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Antipasto del vertice Trump-Xi. Gli Usa sanzionano società cinesi che aiutano l’Iran

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Iran, tutta la storia della civiltà millenaria che Trump minaccia di cancellare

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