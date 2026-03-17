Monaldi il presidente Roberto Fico dispone l’ispezione | Situazione più grave del previsto

Il presidente della regione ha disposto un’ispezione all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito alla morte di un bambino di due anni, avvenuta il 21 febbraio, dopo un trapianto di cuore. L’ispezione regionale è stata annunciata come risposta alla situazione, definita più grave del previsto, e riguarda il caso del piccolo Domenico Caliendo. La verifica si concentra sulle procedure e sulle condizioni dell’ospedale.

Parte dall’ispezione regionale il nuovo sviluppo sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto la prima relazione della Direzione generale Tutela Salute: il quadro emerso è definito più grave del previsto e, soprattutto, precedente all’intervento del 23 dicembre. Nel documento si evidenziano criticità diffuse: protocolli non aggiornati per il trasporto e la conservazione degli organi, mancato utilizzo di dispositivi già disponibili, formazione del personale ritenuta insufficiente, problemi nei rapporti interni e ritardi nelle comunicazioni alle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Monaldi, il presidente Roberto Fico dispone l’ispezione: “Situazione più grave del previsto” Articoli correlati Ispezione al Monaldi, Fico: “Situazione più grave del previsto, trapianti pediatrici restano bloccati”Arrivano i primi risultati dell'ispezione regionale sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi dopo il caso di Domenico. Monaldi, il presidente Fico dispone misure per riorganizzare il sistema e accertare responsabilità: c'è l'ispezione straordinariaAll'esito dell'attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione... Contenuti e approfondimenti su Roberto Fico Temi più discussi: La morte di Domenico, la Regione dispone ispezione straordinaria al Monaldi per gravi criticità; Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: congelati i trapianti di cuore pediatrici; Monaldi, il presidente Fico dispone misure per riorganizzare il sistema e accertare responsabilità: stop trapianti pediatrici; Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi. Monaldi, arriva il giro di vite di FicoNAPOLI. Dopo l’istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo «e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell’Azienda dei Colli» si legge in una nota, il governatore R ... ilroma.net Monaldi, linea dura di Fico: «Ispezione straordinaria e stop trapianti pediatrici»«Un quadro estremamente preoccupante», lo definisce Roberto Fico all’esito dell’ispezione avviata quando è saltata fuori la vicenda del trapianto andato male per ... ilmattino.it «La tutela dei diritti dei minori e la qualità delle prestazioni chirurgiche devono essere una priorità assoluta. » Su questa linea Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ha ordinato una verifica straordinaria all’ospedale Monaldi di Napoli dopo la mor - facebook.com facebook