Verstappen sfida 40 auto GT3 | il debutto al Nürburgring nel 2026

Nel 2026, il pilota di Formula 1 parteciperà al debutto al Nürburgring di una gara con 40 auto GT3. La competizione si svolgerà su un circuito molto impegnativo, e la presenza di così tante vetture rappresenta una sfida notevole per tutti i partecipanti. Tra i team coinvolti ci sono rappresentanti di BMW e Mercedes, che potrebbero influenzare lo svolgimento della gara. La prova si annuncia come una delle più affollate e competitive della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come potrà Verstappen gestire la pressione di 40 auto GT3 in pista?. Quali team BMW e Mercedes potrebbero ostacolare il debutto dell'olandese?. Perché la scelta delle gomme Michelin o Dunlop deciderà la gara?. Chi riuscirà a mantenere il ritmo durante le ore notturne della Nordschleife?.? In Breve Team Winward Mercedes con Auer, Gounon e Juncadella favorito con rating 5.0. Difensori titolo Rowe-BMW con piloti Farfus, Marciello, Pepper e K. van der Linde. Team Dunlop Racing con Picariello, Boccalacci, Menzel e Andlauer usa gomme Dunlop. Lamborghini numero 7 di Paul, Lefterov, Stalidzane ed Engelhardt monta versione Evo2. Max Verstappen debutterà alla 24 Ore del Nürburgring nel 2026 affrontando un campo di oltre 40 auto GT3 per la conquista della prestigiosa vittoria sulla Nordschleife.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen sfida 40 auto GT3: il debutto al Nürburgring nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verstappen sfida il Nürburgring: il verdetto di Maylander sulla GT3Bernd Maylander ha espresso il suo apprezzamento per le recenti prestazioni di Max Verstappen nelle competizioni GT presso il circuito della... Leggi anche: Kimi Antonelli e Max Verstappen puntano alla 24 Ore di Nürburgring con auto GT3.