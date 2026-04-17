Verstappen sfida il Nürburgring | il verdetto di Maylander sulla GT3

Bernd Maylander ha commentato le prestazioni di Max Verstappen nelle gare GT sul circuito della Nordschleife. Il pilota ha partecipato a diverse competizioni sul Nürburgring e ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione. Maylander ha espresso il suo apprezzamento per le performance di Verstappen durante queste gare. La sfida tra il campione di Formula 1 e il circuito tedesco si fa sempre più intensa.

Bernd Maylander ha espresso il suo apprezzamento per le recenti prestazioni di Max Verstappen nelle competizioni GT presso il circuito della Nordschleife. Il pilota della safety car in Formula 1, che vanta un passato da vincitore delle 24 ore del Nürburgring, ha commentato l’evoluzione del quattro volte campione del massimo campionato automobilistico nel mondo delle corse endurance. Dinamiche tecniche tra la Mercedes-AMG GT3 EVO e la Safety Car. L’analisi delle prestazioni richiede una distinzione netta tra i mezzi utilizzati. Sebbene ci siano analogie strutturali, la macchina guidata da Verstappen insieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon all’interno del team Mercedes-AMG Team Verstappen Racing presenti differenze sostanziali rispetto alla vettura impiegata da Maylander per la gestione delle procedure di gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen sfida il Nürburgring: il verdetto di Maylander sulla GT3 Notizie correlate IMSA Sebring 2026, gara folle negli USA: highlights, retroscena e il caso Verstappen al NürburgringL’America continua a regalare spettacolo e la gara IMSA di Sebring ne è stata l’ennesima conferma. Max Verstappen dopo il Nürburgring: “Ho preso confidenza con la vettura ed è stato davvero divertente”Max Verstappen è tornato al Nürburgring nella giornata odierna ed ha ottenuto una splendida prestazione con la prorpia Mercedes AMG GT3 EVO n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verstappen al Nürburgring: Imposte importanti modifiche al regolamento; Tutto quello che devi sapere sulla 24 Ore del Nürburgring; Verstappen al Ring, i consigli di Maylander: Stia lontano dai guai; NLS | Juncadella: Verstappen ha trovato un trucco per combattere l'aria 'sporca' al Nürburgring. Verstappen alle qualificazioni Nürburgring con il Team WinwardVerstappen ha già testato la Mercedes AMG GT3, soddisfatto di vettura e circuito. Fast at Nürburgring. I really had a great time , ha dichiarato sui social dopo un filming day, sottolineando ... it.blastingnews.com F1, Verstappen in scena questo weekend nelle ’24h Nürburgring Qualifiers’Ultimo test in vista della 24h Nürburgring questo weekend per Max Verstappen con la tradizionale 'ADAC 24h Nürburgring Qualifiers', due competizioni da ... oasport.it Verstappen: Sfida all'Inferno Verde! #Verstappen #24hnbr #gt3 - facebook.com facebook