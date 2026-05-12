Verso la finale di Coppa Italia Brocchi avvisa l’Inter | La Lazio non sarà quella di sabato

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Brocchi ha commentato le differenze tra la squadra biancoceleste attuale e quella vista nel match di sabato scorso. L’ex centrocampista ha evidenziato alcuni aspetti che cambieranno in vista dell’incontro decisivo. La partita si terrà tra pochi giorni, e le due squadre si preparano per affrontarsi al meglio nel confronto finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso: dirigenti e progetto, tutti sotto esame! Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole Malagò pronto per la FIGC: ieri l’incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse Roma Lazio, resta il nodo orario: non è ancora detto che si giocherà...🔗 Leggi su Calcionews24.com

verso la finale di coppa italia brocchi avvisa l8217inter la lazio non sar224 quella di sabato
© Calcionews24.com - Verso la finale di Coppa Italia, Brocchi avvisa l’Inter: «La Lazio non sarà quella di sabato»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

Video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

Notizie correlate

Inter Lazio, ansia Thuram verso la finale di Coppa Italia: le ultime sulla formazionedi Alberto PetrosilliInter Lazio, Chivu alle prese con diversi dubbi a due giorni dalla sfida contro la Lazio all’Olimpico: chi al posto di Thuram Si...

Leggi anche: Coppa Italia, verso la finale: Lazio-Inter e un tabù da sfatare

Argomenti più discussi: Verso la Finale - Programma Conferenze e Allenamenti; Coppa Italia 2025/26, le statistiche verso la finale Lazio-Inter; Sarri ritrova un titolarissimo: le ultime verso la finale di Coppa Italia; Finale di Coppa Italia, le attività della vigilia.

coppa italia verso la finale diVerso la finale di Coppa Italia, Sky: Le condizioni di Pio Esposito e CalhanogluArrivano novità da Appiano Gentile a due giorni dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: ecco come stanno Calhanoglu e Pio Esposito ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web