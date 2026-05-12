Verso la finale di Coppa Italia Brocchi avvisa l’Inter | La Lazio non sarà quella di sabato

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Brocchi ha commentato le differenze tra la squadra biancoceleste attuale e quella vista nel match di sabato scorso. L’ex centrocampista ha evidenziato alcuni aspetti che cambieranno in vista dell’incontro decisivo. La partita si terrà tra pochi giorni, e le due squadre si preparano per affrontarsi al meglio nel confronto finale.

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