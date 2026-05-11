Inter Lazio ansia Thuram verso la finale di Coppa Italia | le ultime sulla formazione
A due giorni dalla partita tra Inter e Lazio all’Olimpico, il tecnico dell’Inter sta valutando diverse opzioni di formazione a causa di alcuni dubbi su chi schierare al posto di Thuram. Il giocatore francese ha manifestato ansia in vista della finale di Coppa Italia, mentre il mister sta analizzando le scelte possibili per la sfida decisiva. La situazione resta in evoluzione in vista dell’appuntamento.
di Alberto Petrosilli Inter Lazio, Chivu alle prese con diversi dubbi a due giorni dalla sfida contro la Lazio all’Olimpico: chi al posto di Thuram. Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Olimpico. In casa nerazzurra, però, tengono banco soprattutto le condizioni di Marcus Thuram, fermatosi durante l’allenamento odierno. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attaccante francese è ora fortemente in dubbio per la sfida contro i biancocelesti e lo staff tecnico monitora la situazione con grande attenzione. In caso di forfait, sarebbe Bonny il principale candidato a sostituirlo nel tandem offensivo accanto a Lautaro Martinez.🔗 Leggi su Internews24.com
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Prima partita della stagione per cui ho zero ansia perché SIAMO CAMPIONI D'ITALIA ?? Mi raccomando però non fatevi male perché mercoledì ci giochiamo un altro trofeo FORZA INTER x.com
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