Inter Lazio ansia Thuram verso la finale di Coppa Italia | le ultime sulla formazione

A due giorni dalla partita tra Inter e Lazio all’Olimpico, il tecnico dell’Inter sta valutando diverse opzioni di formazione a causa di alcuni dubbi su chi schierare al posto di Thuram. Il giocatore francese ha manifestato ansia in vista della finale di Coppa Italia, mentre il mister sta analizzando le scelte possibili per la sfida decisiva. La situazione resta in evoluzione in vista dell’appuntamento.

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