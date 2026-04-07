Le reti Mediaset non hanno ancora commentato i danni causati dal maltempo nei piccoli Comuni di Faeto e Roseto Valfortore, situati nel Foggiano, né nelle altre zone dell’Appennino Italiano. Le località sono state interessate da eventi meteorologici intensi, ma le emittenti televisive non hanno fornito comunicati ufficiali sulla situazione o sugli interventi di assistenza. La mancanza di informazioni ha lasciato molte comunità in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Assordante il silenzio delle Reti Mediaset sul disastro nei piccoli Comuni di Faeto e Roseto Valfortore in Puglia ed in molte altre regioni dell’Appennino Italiano. “Esprimo disappunto e disagio per l’incomprensibile mancata copertura mediatica da parte delle Reti Mediaset - dichiara il Presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano - i nostri sono piccoli Comuni a forte vocazione migratoria ed i cittadini rosetani, faetani, pugliesi, appenninici che vivono al Nord hanno il diritto di avere informazioni anche da parte di Mediaset. L’occasione è utile per ringraziare le Reti Rai che non hanno fatto mancare il loro supporto e tutta la comunicazione territoriale scritta e parlata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mediaset ‘taglia’ i danni del maltempo nel Foggiano

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