Incidente tra mezzi pesanti e lunghe code sull’A4 tra Verona Nord e Verona Sud

Nella mattinata di venerdì 27 febbraio, si è verificato un incidente coinvolgendo mezzi pesanti sull’autostrada A4, tra i caselli di Verona Nord e Verona Sud in direzione Venezia. L’evento ha causato lunghe code e disagi alla viabilità, con i mezzi pesanti coinvolti che hanno bloccato parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti.

