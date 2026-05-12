Verona il jazz di Aaron Parks chiude la stagione al Ristori

A Verona, il concerto di Aaron Parks al Teatro Ristori ha segnato la chiusura della stagione musicale, portando sul palco un mix di jazz, rock indipendente e suoni orientali. Parks è stato accompagnato da un gruppo di musicisti che hanno arricchito la performance con strumenti diversi e sonorità variegate. La serata ha visto un pubblico numeroso e appassionato, interessato a scoprire le contaminazioni musicali proposte dall’artista.

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? Punti chiave Come fonde il jazz con il rock indipendente e suoni orientali?. Chi sono i musicisti che accompagnano Aaron Parks al Ristori?. Perché questo concerto segna un ritorno simbolico per il pianista?. Cosa rende la nuova scrittura musicale del Little Big III così essenziale?.? In Breve Formazione Little Big III include Greg Tuohey, David Ginyard Jr. e Jongkuk Kim.. Concerto previsto mercoledì 13 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Ristori.. Ritorno del pianista all'etichetta Blue Note dopo il debutto del 2008.. Stile musicale fonde jazz moderno, rock indipendente e influenze modali orientali.. Il pianista statunitense Aaron Parks porterà il progetto Little Big III al Teatro Ristori di Verona mercoledì 13 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, il jazz di Aaron Parks chiude la stagione al Ristori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aaron Parks live al Teatro RistoriGran finale all’insegna del jazz internazionale per il Teatro Ristori che, per l’ultima data della Stagione Artistica 2025 – 2026, chiude nel segno... Monk Jazz Club, il Nico Gori 4et chiude la stagioneGiovedì 23 e venerdì 24 aprile al Monk Jazz Club, in piazza Scammacca, sul palco il quartetto del clarinettista fiorentino Nico Gori che suonerà con...