Monk Jazz Club il Nico Gori 4et chiude la stagione

Il Monk Jazz Club in piazza Scammacca ha ospitato il Nico Gori 4et nelle date di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, chiudendo così la stagione. Il quartetto, guidato dal clarinettista fiorentino Nico Gori, ha eseguito brani con Dino Rubino al pianoforte e flicorno, Nello Toscano al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria. L’evento ha concluso il ciclo di concerti programmati presso il locale.

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile al Monk Jazz Club, in piazza Scammacca, sul palco il quartetto del clarinettista fiorentino Nico Gori che suonerà con Dino Rubino al pianoforte e flicorno e con Nello Toscano al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria.Gori ha collaborato e collabora con musicisti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Al Monk il jazz eclettico del Nico Gori 4etLa prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia... Leggi anche: Al Monk Jazz Club lirismo e swing col Max Ionata 4et Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nico Gori Quartet al Monk Jazz Club di Catania; Monk Jazz Club, il Nico Gori 4et chiude la stagione invernale-primaverile del Monk; L’eclettismo del quartetto di Nico Gori; Musica Jazz di aprile 2026 è in edicola. Nico Gori Quartet al Monk Jazz Club di CataniaGiovedì 23 (alle 21.30) e venerdì 24 aprile (alle 19.00 e 21.30), al Monk Jazz Club di Catania (Piazza Scammacca, 1) il musicista fiorentino NICO GORI in QUARTET. Sul palco, oltre a Nico Gori al sasso ... guidasicilia.it Sketches of Islands, al Monk Jazz Club di Catania il Mediterraneo in musica di Rino CirinnàLa prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell’associazion ... blogsicilia.it OMAGGIO A THELONIUS MONK // Live at ELEGANCE CAFE' JAZZ CLUB | ROMA - facebook.com facebook