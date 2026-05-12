Aaron Parks live al Teatro Ristori

L’ultimo evento della stagione artistica al Teatro Ristori ha visto un concerto di Aaron Parks, noto pianista e compositore di jazz internazionale. La serata ha rappresentato il concerto conclusivo di questa stagione, dedicata alla musica jazz moderna e in evoluzione. Il teatro ha ospitato il musicista per un live che ha attirato un pubblico interessato alle sfumature del jazz contemporaneo.

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Gran finale all’insegna del jazz internazionale per il Teatro Ristori che, per l’ultima data della Stagione Artistica 2025 – 2026, chiude nel segno di uno dei linguaggi più vivi e in trasformazione del jazz contemporaneo. Mercoledì 13 maggio, alle 20.30, il pianista e compositore statunitense.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Trunkerumpampumpera" al Teatro RistoriScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Prosegue la... "L’Olimpiade" di Vivaldi al Teatro RistoriMusica e sport si incontrano al Teatro Ristori con la prima rappresentazione veronese in tempi moderni de L’Olimpiade di Vivaldi, opera in tre atti... Si parla di: Festa Federale di Musica; Weekend in musica, da Bocelli a Gemona al debutto di Elisa. Scoprendo la musica alternativa degli anni 2010 reddit Le visioni di Aaron ParksLa serata di oggi (dalle 21 al Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167) vede il ritorno del pianista e compositore statunitense Aaron Parks (nella foto di Antonio Porcar Cano) con i suoi ... ilrestodelcarlino.it