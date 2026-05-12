Verona | il documentario Oscar sulla propaganda russa arriva alle scuole

Un nuovo documentario, vincitore di un premio Oscar, è stato distribuito nelle scuole di Verona. Il film si concentra sulla presenza di contenuti propagandistici russi nelle aule scolastiche italiane. Un insegnante ha filmato le lezioni, catturando prove della diffusione di messaggi ideologici, mentre l’autore del documentario ha affrontato rischi significativi per portare alla luce questa realtà. La distribuzione mira a sensibilizzare studenti e docenti su questo fenomeno.

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? Domande chiave Come ha fatto un insegnante a filmare la propaganda nelle classi?. Chi è l'autore che ha rischiato tutto per documentare la verità?. Perché le immagini di un docente russo arrivano ora nelle scuole?. Cosa accadrà nelle aule dopo la visione di queste riprese proibite?.? In Breve Proiezione al Cinema Fiume di Verona il 19 maggio alle ore 9:30.. Regista David Borenstein e co-regista Pavel Talankin partecipano al dibattito con ZaLab.. Documentario premiato ai BAFTA e al Sundance Film Festival sulla resistenza russa.. Iniziativa inserita nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.. Il prossimo 19 maggio, alle ore 9:30, il Cinema Fiume di Verona ospiterà una proiezione speciale dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per il documentario premiato agli Oscar Mr.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: il documentario Oscar sulla propaganda russa arriva alle scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oscar 2026 a Firenze: il docente che filmò la propaganda russaIl documentario vincitore dell’Oscar 2026, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, approda nelle sale cinematografiche di Firenze questo sabato... Leggi anche: Oscar 2026: il documentario che svela il controllo di Putin sulle scuole